Кешбэк за путевки на Дальний Восток увеличен до 20%

Об этом рассказал Михаил Мишустин

Кешбэк за путевки на Дальний Восток увеличивается до 20%, вернуть можно будет до 40 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске.

Глава кабмина сообщил, что правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток.

Прежде порог возврата средств был ограничен суммой 20 тысяч рублей. По новым правилам россиянам будут возмещать до 20% от стоимости путевки — до 40 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в рамках программы детского туристического кешбэка было куплено более 300 тысяч детских путевок. Продажи детских путевок по этой программе продлятся до 31 августа.

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