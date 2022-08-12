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СМИ узнали о намерении Казахстана продавать нефть в обход России

11:20
  • пятница
  • 12 августа 2022

Республика планирует продавать 1,5 млн тонн топлива в год через нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан

Казахстан намерен поставлять и продавать часть своей нефти - около 100 тыс. баррелей в сутки, или 8% от объема транспортируемой при помощи Каспийского трубопроводного консорциума — в обход России, через азербайджанские трубопроводы.
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Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, национальная компания Казахстана "Казмунайгаз" начала предварительные переговоры с Госнефтекомпанией Азербайджана о поставках нефти.

Казахстан планирует продавать 1,5 млн тонн нефти в год через азербайджанский нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан. Это составит около 30 тысяч баррелей в сутки.

Предполагается, что контракт по транспортировке нефти этим маршрутом будет подписан в конце августа, а поставки начнутся осенью.

На Западе ранее признали, что Москва успешно справляется с эффектом от антироссийских санкций Запада, одерживая победу на газовом и нефтяном рынках. Добыча нефти в России по итогам июля практически полностью вернулась к показателям, существовавшим до 23 февраля 2022 года — 10,8 миллиона баррелей в сутки.

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