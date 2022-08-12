Мишустин пообещал гранты на развитие туристической отрасли

Уже выделено более миллиарда рублей

Гранты на развитие туризма в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" получат до конца года около 800 проектов. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выделяемые средства малый и средний бизнес может использовать на создание кемпингов, обустройство пляжей, маршрутов, разработку экскурсий. Около 500 проектов уже получили финансирование.

"Такие субсидии на 1 миллиард 200 миллионов рублей получили почти полтысячи, а если точно - 467 проектов. Продолжается эта практика и сейчас. До конца года окажем помощь 800 инициативам малого и среднего бизнеса", - сообщил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске.

Кабмин также запустил пилотный проект по поддержке быстровозводимых модульных гостиниц. По словам премьера, 19 российских регионов уже получили на эти цели 4 миллиарда рублей, передает ТАСС.

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