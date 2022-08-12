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Двое детей в России умерли после лечения самым дорогим в мире препаратом

11:16
  • пятница
  • 12 августа 2022

Идет проверка

В России двое детей умерли после лечения спинальной мышечной атрофии самым дорогим в мире препаратом "Золгенсма".

Об этом РИА Новости заявила глава благотворительного фонда "Семьи со СМА" Ольга Германенко. Он отметила, что необходимо проверить, связана ли их смерть с лечением препаратом.

"В России это уже второй ребенок, погибший после применения "Золгенсма", насколько это связано с применением препарата, мне сложно сказать, это должно быть тщательно проверено и установлено", - сообщила она.

"Золгенсма" - одно из трех существующих в мире лекарств, применяемых при СМА. Для лечения достаточно одного укола. Одна доза препарата стоит более двух миллионов долларов – это самое дорогое в мире лекарство.

В России "Золгенсма" зарегистрирован в конце 2021 года. В июле 2022 года упаковки препарата получили маркировку и поступили в гражданский оборот.

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