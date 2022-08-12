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Власти Запорожья оценили ущерб от обстрелов АЭС со стороны ВСУ

11:28
  • пятница
  • 12 августа 2022

Действия генсека ООН назвали безответственными

Власти Запорожья установили ответственных за обстрелы атомной электростанции. Огонь вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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"Уже определены, кто четко стрелял и попадал. Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевики Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия-24".

По данным представителя администрации, во время украинского обстрела один из снарядов упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС. Кроме того, разрушена часть здания МЧС, расположенного рядом с корпусами станции.

Рогов выразил возмущение позицией генсека ООН по этому вопросу. Антониу Гутерриш предложил создать периметр безопасности вокруг ЗАЭС – таким образом, фактически, выполняя поставленные противником задачи, отметил представитель администрации Запорожья. Генсек ООН прекрасно понимает: если российские военнослужащие оставят станцию, АЭС останется беззащитной и произойдет непоправимое.

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