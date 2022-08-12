ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России госпитализированы 2619 человек с коронавирусом

11:31
  • пятница
  • 12 августа 2022

Скончались 57 пациентов

За сутки с коронавирусной инфекцией в России госпитализированы 2619 человек. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Всего за сутки было выявлено 127 810 новых случаев коронавируса – это максимум с 21 марта. Выздоровели 14320 человек, скончались 57.

В Москве выявлен 7381 случай, из них госпитализированы только 358 человек. В Санкт-Петербурге – 3229 заболевших, в Московской области - 2902.

За все время пандемии COVID-19 в России зарегистрированы 18824282 случая заболевания, скончались 383011 пациентов с таким диагнозом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
COVID-19
COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.