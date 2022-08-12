В России госпитализированы 2619 человек с коронавирусом

Скончались 57 пациентов

За сутки с коронавирусной инфекцией в России госпитализированы 2619 человек. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Всего за сутки было выявлено 127 810 новых случаев коронавируса – это максимум с 21 марта. Выздоровели 14320 человек, скончались 57.

В Москве выявлен 7381 случай, из них госпитализированы только 358 человек. В Санкт-Петербурге – 3229 заболевших, в Московской области - 2902.

За все время пандемии COVID-19 в России зарегистрированы 18824282 случая заболевания, скончались 383011 пациентов с таким диагнозом.

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