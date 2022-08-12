Мишустин предложил распространить "Пушкинскую карту" на внутренний туризм

Это позволит привлечь туристов в заповедные места России

Необходимо учитывать запросы людей и бизнеса при развитии индустрии внутреннего туризма, поэтому предлагается распространить действие программы "Пушкинская карта" на все виды внутреннего туризма. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин предложил обратить внимание на идею соединения возможностей экотуризма, глемпинга и других видов туризма с программой "Пушкинская карта", которая активно реализуется в стране и ею пользуются миллионы школьников и студентов.

По словам главы кабмина, такая мера позволит привлекать через механизм "Пушкинской карты" туристов в заповедные места, создавать там музеи и выставки, сделает более доступными все программы в области туризма, сообщает "Интерфакс".

В июле президент России Владимир Путин рассказал, что проект "Пушкинская карта", который позволяет молодым людям бесплатно посещать учреждения культуры, охватил уже каждого четвертого россиянина в возрасте от 14 до 22 лет. Путин отметил, что "культура стала доступнее и в цифровом формате, в цифровом пространстве: работают виртуальные музеи и концертные залы, национальная электронная библиотека".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"