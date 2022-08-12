Трибунал или комедийные шоу: Медведев рассказал, что ждет Зеленского

Замглавы Совбеза оценил перспективы президента Украины

Результатом ситуации на Украине для ее лидера для Владимира Зеленского окажется трибунал или возврат в комедийное шоу. Такое мнение в пятницу, 12 августа, высказал заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Российский политик накануне посетил Луганскую народную республику, где встретился с главами республик Донбасса и провел совещание по первоочередным мерам обеспечения безопасности в республиках.

Отвечая на вопрос журналиста о том, каким видится будущее Зеленского, Медведев заявил, что президента Украины ожидает "трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли", сообщает РИА Новости.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность работать в республике после окончания спецоперации России. Политик отметил, что после спецоперации Зеленскому — уже бывшему президенту Украины — "придется где-то подрабатывать". Один из чеченских бойцов, участвующих в операции, попросил "дать ему шанс" выступать в составе Сборной Чеченской Республики КВН.

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