Финляндия разорвала сотрудничество с Россией по уголовным делам

Хельсинки больше не направляют запросы о судебной помощи в Россию

Финляндия прекратила сотрудничество с Россией по расследованию уголовных дел. Это приводит к сложностям в уголовном процессе в самой Финляндии, отмечают местные СМИ.

По данным телерадиовещательной корпорации Yle, Хельсинки больше не направляют запросы о судебной помощи в Россию, что приводит к задержке полицейских расследований и судебных процессов.

Срок давности по уголовным обвинениям в рамках расследования некоторых дел из-за таких задержек может истечь, если обвинения не будут предъявлены вовремя, отмечают финские журналисты.

В министерстве юстиции Финляндии подтвердили решение заморозить уголовное и судебное сотрудничество между двумя странами.

Ранее российский генпрокурор Игорь Краснов рассказал, что ряд европейских стран "по политическим мотивам" отказался от сотрудничества с Россией по вопросу о выдаче обвиняемых в совершении преступлений. Среди этих стран Краснов назвал Германию, Великобританию, Италию, Литву, Польшу, Хорватию, Черногорию, Чехию и Эстонию.

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