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Совбез ООН отказался поддержать версию Киева о ситуации на ЗАЭС

12:15
  • пятница
  • 12 августа 2022

Есть надежда, что визит на станцию главы МАГАТЭ все же состоится

Совет Безопасности ООН на своем заседании не поддержал украинскую версию происходящего вокруг Запорожской АЭС. Киев регулярно обстреливает станцию, обвиняя при этом Москву – однако убедить в вине российских военных членов Совбеза не удалось, заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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"Больше всего поразило то, что даже на заседании СБ представитель киевского режима решился озвучить фантасмагорическую версию о том, что ЗАЭС обстреливает Россия. Решился, лишний раз показав свою неадекватность и неадекватность своего руководства", - написал Полянский в Telegram.

Зампостпреда выразил надежду, что прошедшее обсуждение, во время которого никто бредовую украинскую версию событий не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций. В Москве также рассчитывают, что визит главы МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС все-таки состоится - и ему не будут мешать ни украинцы, ни Секретариат ООН.

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