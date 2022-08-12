В России растет конкуренция на губернаторских выборах

Это отметили специалисты

Конкуренция на губернаторских выборах этого года выросла по сравнению с предыдущими кампаниями. Такую тенденцию отметили эксперты по итогам регистрации кандидатов.

Она завершилась в начале недели. На должность руководителей регионов претендует 71 политик - по 5 человек на место. При этом число отказов в регистрации снизилось. Несмотря на пандемию и геополитические вызовы, все процедуры проходят штатно и в положенные сроки. Аналитики подчеркнули высокий уровень развития демократического процесса и возросшую конкуренцию среди партий.

"В нашем избирательном процессе по итогам регистрации представлен широчайший спектр политических партий, кандидатов, которые занимают разные идеологические ниши. Таким образом, у избирателя есть абсолютная возможность выбора", - заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

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