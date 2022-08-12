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Образовательный форум для участников олимпиады "Я - профессионал" проходит в Москве

15:01
  • пятница
  • 12 августа 2022

Участие принимают студенты из разных городов

В Москве проходит образовательный форум Президентской академии для участников олимпиады "Я - профессионал" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Это активное и открытое пространство для продвижения идей и проектов. Студенты из разных городов страны могут выдвинуть свои предложения по развитию органов государственной и муниципальной власти, разработать новые управленческие модели, а также поработать над личностным ростом и профессиональным развитием.

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