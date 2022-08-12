Собянин: Строительство всех станций БКЛ метро завершится до конца года

Строительство Большой кольцевой линии метро вышло на финишную прямую

На финишную прямую вышло строительство станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метро. Об этом в пятницу заявил мэр Москвы Сергей Собянин, инспектируя стройку. Этот участок самый сложный на всём протяжении БКЛ. Станция располагается на глубине более 70 метров. Кроме того, рядом возводят терминал для МЦД-2.

На платформе станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии идут последние отделочные работы - сейчас монтируют колонны. Они напоминают пузатые фарфоровые чайники - в металлический каркас вставляются светлые мраморные плиты - каждая пронумерована, в зависимости от положения в конструкции для каждой изготовлена специальная рамка. Так стыки между камнями почти незаметны. Плиты покрывают мелкие трещины, чтобы "состарить".

"Шарообразные пилоны. Каждый камень (здесь 186 камней) индивидуален. Под каждый камень индивидуальная рамка. Здесь дизайн будет свой, самый необычный из-за того, что все будет в шарах", - рассказал Алексей Исайкин, руководитель контракта АО "Мосметросторой".

А благодаря скрытой архитектурной подсветке потолок будет казаться бесконечным. Благодаря этому даже в час пик здесь будет находиться комфортно. Что очень кстати - за сутки через станцию будет проходить почти 10 тысяч человек. Оценил готовность "Марьиной рощи" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Марьина Роща", пожалуй, самый сложный объект БКЛ: самое глубокое залегание и самый большой наклонный спуск. Сложные работы, которые велись без вскрытия, подземным способом, и, тем менее, станция будет готова одновременно со всеми другими", - заявил Собянин.

Самую глубокую в Москве станцию строили закрытым способом - самым сложным. То есть абсолютно все работы проводились под землёй: доставку материалов и оборудования, спуски и подъём людей проводили через шахтные стволы. В таких условиях устанавливали и 4 самых длинных в столице эскалатора.

"Длиной он от нижней площадки до верхней получается 130 метров. Ступеней у нас здесь 720 штук. Устанавливалось все очень тяжело. Все приходится на руках носить. Вы представляете, сколько в день нужно спуститься и подняться. По времени у нас где-то ушло на это все 3 месяца, чтобы собрать хотя бы один эскалатор", - рассказал горный мастер СМУ-24 Евгений Просянников.

А пока шла стройка, в 6 метрах над ней двигались поезда по Люблинско-Дмитровской ветке. Вестибюль у станции БКЛ один - он выходит к жилым домам и остановкам общественного транспорта.

И если на самой платформе ещё идут последние отделочные работы, то эскалатор и вестибюль готовы полностью - уже установлены турникеты и все элементы декора. Они, кстати, выполнены в одной концепции: на платформе - это фарфоровые чайники, блюдца на эскалаторе, а здесь - чайные чашки.

Через несколько месяцев, когда "Марьина роща" начнёт принимать пассажиров, сомкнётся самая большая кольцевая линия метро в мире - 70 километров.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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