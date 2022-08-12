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Завершился основной этап реставрации памятника Минину и Пожарскому

15:06
  • пятница
  • 12 августа 2022

Там сняты строительные леса

Сегодня, спустя 8 месяцев, памятник Минину и Пожарскому на Красной площади можно опять увидеть без лесов. Предстали они в обновленном виде - завершился основной этап реставрации, сообщает "ТВ Центр".

Работы начались ещё год назад, а в начале января фигуры сняли с постамента. Скульптура находилась в аварийном состоянии и перевозить её в реставрационную мастерскую не решились, работали на месте. Больше всего проблем было с коррозией - изнутри фигур удалили более 500 килограммов формовочной массы.

"Все отверстия, связанные и с коррозийными процессами, связанные с тем производственным браком, который был при его изготовлении, они устранены", - сообщил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

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