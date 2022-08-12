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Московский губернский театр открыл новый сезон

15:11
  • пятница
  • 12 августа 2022

Премьера запланирована на 20 октября

Московский губернский театр открыл свой 10-й юбилейный сезон! По традиции сбор труппы прошёл в формате капустника: на сцене звучали шутки и поздравления, актёры показывали отрывки из разных спектаклей, рассуждали о будущем и прошлом своей профессии и, конечно, приветствовали новых артистов.

Первую премьеру сезона - музыкальную "Джаз-комедию" - можно будет увидеть уже 20 октября. Также зрителей будут ждать на большом детском фестивале и творческих вечерах.

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