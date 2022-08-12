Московский губернский театр открыл новый сезон

Премьера запланирована на 20 октября
Московский губернский театр открыл свой 10-й юбилейный сезон! По традиции сбор труппы прошёл в формате капустника: на сцене звучали шутки и поздравления, актёры показывали отрывки из разных спектаклей, рассуждали о будущем и прошлом своей профессии и, конечно, приветствовали новых артистов.
Первую премьеру сезона - музыкальную "Джаз-комедию" - можно будет увидеть уже 20 октября. Также зрителей будут ждать на большом детском фестивале и творческих вечерах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"