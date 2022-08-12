Балетные сезоны и спорт: афиша на выходные в Москве

Запланировано множество мероприятий

Найти гармонию между человеком и природой на ВДНХ, а потом разгадать идеальный мир японской художницы! Такое возможно только в Москве и уже в эти выходные! Любителям классики тоже будет чем заняться - летние Балетные сезоны в самом разгаре. Ну а кто хочет провести эти дни в прохладе, может зайти "Гараж особого назначения".

Легкие, воздушные танцовщики. И музыка, никого не оставляющая равнодушным. На сцене Российского молодежного театра, как и всегда летом, Балетные сезоны! Нон-стопом покажут 72 спектакля. И все - шедевры! Чайковский, Минкус, Прокофьев.

А так выглядит Утопия. Идеальный мир из 196 предметов. Все - фарфоровые. Одного веса, но разной формы. На выставке Юмико Оно, впрочем, не только фарфор, еще и композиции из текстиля. Художница живет в США и Японии, но несколько лет училась в Санкт-Петербурге. Говорит - её вдохновляет советская архитектура.

"Мне интересна Москва, потому что здесь есть очень много известных зданий и еще очень много архивов и музеев", - рассказала Юмико Оно.

А в музее "Гараж особого назначения" новую выставку решили посвятить раритетным гоночным автомобилям советской эпохи. Рекорды, поставленные на них, кстати, еще далеко не все побиты.

В СССР создание гоночных авто - это вообще чистый энтузиазм. Не было заводов, специализирующихся на спортивных машинах. Исключение - лишь Таллиннский авторемонтный завод. Единственный, освоивший их серийное производство. Поражала и конструкция, и комплектация советских гоночных машин. У этой красавицы "Тарту" - форсированный двигатель от "Волги", коробка передач от "Запорожца", а тормозная система от "Москвича". Скорость, кстати, она развивала до 200 километров в час.

Дистанция короткая, но выложились по полной. Возвращаются с улыбками. И такое отличное настроение у всех, кто выбирает "Спортивные выходные"! Вместе с профессиональными тренерами можно заниматься йогой, стретчингом, северной ходьбой.

"Это абсолютно уникальный проект - это парки, это Дом культуры ГЭС-2, это крыша Речного вокзала. Это большое количество тренировок, которые есть, как в онлайн режиме, так и офлайн", - отметила администратор-помощник МФЦ "Царицыно", капитан проекта "Спортивные выходные" Анастасия Бурага.

Ценителям ландшафтного искусства в эти выходные нужно заглянуть на ВДНХ. Здесь открывается восьмой фестиваль "Сады и люди". Дизайнеры обещают не только поделиться профессиональными секретами, но и покатать на карусели.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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