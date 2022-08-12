Скончался автор хитов "Ля-ля-фа" и "Все в твоих руках" Герман Витке

Ему было 53 года

Скончался поэт-песенник Герман Витке скончался на 54-ом году жизни.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ, пишет telegram-канал Mash. В это году Витке дважды лежал в больнице.

Дата прощания и место похорон пока неизвестны.

Витке написал хиты "Делай как я" (Богдан Титомир), "Ля-ля-фа" (Анжелика Варум), "Всё в твоих руках" (Анжелика Варум), "Босоногий мальчик" (Леонид Агутин), "Два бездонных океана глаз" (Иванушки International) и другие.

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