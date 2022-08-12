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Кабмин отверг идею налоговых льгот при аренде жилья

12:39
  • пятница
  • 12 августа 2022

Законопроект был внесен в Госдуму в конце июля

Федеральное правительство направило в Госдуму отрицательное заключение на законопроект, который предлагал ввести в перечень трат, по которым гражданин может получить социальный налоговый вычет по НДФЛ, расходы на аренду жилого помещения.
В Госдуме предложили дать налоговую льготу работающим пенсионерам

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами фракции "Справедливая Россия — За правду". Чтобы получить налоговый вычет, по задумке парламентариев, договор аренды жилого помещения должен был быть зарегистрирован, а факт платежей — документально подвержен.

По мнению авторов, принятие закона способствовало бы поддержке граждан и формированию новых налоговых поступлений за счет легализации рынка аренды жилых помещений.

Однако в кабмине указали, что доходы от НДФЛ формируют значительную часть региональных бюджетов, а принятие документа приведет к выпадающим доходам. Кроме того, в законопроекте не определены источники компенсации выпадающих доходов.

С учетом этого правительство законопроект не поддерживает, сообщает "Интерфакс".

Ранее главу Минтруда попросили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с зарплаты работающих пенсионеров, у которых на иждивении есть малолетние дети.

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