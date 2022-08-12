Европа решила обложить пошлинами российскую сталь

Решение касается коррозионностойкой стали из России, а также Турции

Еврокомиссия приняла решение ввести пошлины на поставки коррозионностойкой стали из России и Турции. Об этом в Брюсселе рассказали по завершении антидемпингового расследования, которое затрагивало период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Расследование проходило по запросу Европейской ассоциации сталелитейной промышленности (Eurofer) в отношении стального проката с оцинкованным, магниевым, алюминиевым покрытиями.

В Еврокомиссии отметили, что импорт коррозионностойкой стали из России и Турции вырос более чем в пять раз — со 196 643 тонн в 2017 году до более 1 млн тонн в период расследования, доля такого металла из этих стран повысилась с 2,2% до 13,1%. Поставки производились по ценам ниже среднерыночных в ЕС, указали в Брюсселе.

В связи с этим решено ввести антидемпинговые пошлины. Ее размер на металл с "Магнитогорского металлургического комбината" составит 36,6%, "Новолипецкого металлургического комбината" — 10,3%, "Северстали" — 31,3%, других российских производителей — 37,4%, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада представляют собой "попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу".

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