Призывникам ВСУ помогли бежать в подконтрольные России регионы

По данным СБУ, схема действовала в Запорожской и Харьковской областях

Схему вывоза украинских призывников на подконтрольные России территории раскрыла СБУ. По данным спецслужбы, группы действовали в Запорожской и Херсонской областях.

"В Запорожье СБУ раскрыла группу лиц, помогавших мужчинам бежать от призыва во время военного положения", - приводит сообщение СБУ РИА Новости.

В ведомстве утверждают, что организатором выступил житель освобожденного российскими войсками Мелитополя. Он перевозил своих знакомых из подконтрольных Киеву городов в Мелитополь. Для каждого призывника была подготовлена легенда о проживающих на освобожденных территориях родственниках или о волонтерской деятельности. Часть людей переправляли в Крым. А в Харьковской области призывников переправляли в одно из приграничных сел Богодуховского района, после чего они переходили границу с Россией.

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