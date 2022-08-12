Сообщается о бегстве украинских военных с позиций в Донбассе

Союзные силы разбили бригаду ВСУ в районе Соледара. Потери личного состава в отдельных частях украинской армии превышают 70%, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы", - заявил генерал на брифинге.

По данным Минобороны, ВКС России нанесли удары высокоточным оружием в районах населенных пунктов Опытное и Невельское Донецкой Народной Республики. В результате атаки потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70%. Также известно, что военнослужащие 23-го батальона бригады в полном составе оставили боевые позиции и отправились в тыл, передает ТВЦ.

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