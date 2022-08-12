ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Союзные силы разбили бригаду ВСУ в районе Соледара

13:03
  • пятница
  • 12 августа 2022

Сообщается о бегстве украинских военных с позиций в Донбассе

Союзные силы разбили бригаду ВСУ в районе Соледара. Потери личного состава в отдельных частях украинской армии превышают 70%, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны показало кадры боевой работы Су-35С
Минобороны рассказало о повреждениях на ЗАЭС в результате ударов ВСУ

"В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы", - заявил генерал на брифинге.

По данным Минобороны, ВКС России нанесли удары высокоточным оружием в районах населенных пунктов Опытное и Невельское Донецкой Народной Республики. В результате атаки потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70%. Также известно, что военнослужащие 23-го батальона бригады в полном составе оставили боевые позиции и отправились в тыл, передает ТВЦ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.