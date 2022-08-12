ЦБ пообещал инфляцию в 4% в 2024 году

Регулятор исходит из сохранения санкций на прогнозном горизонте

Банк России в пятницу, 12 августа, опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, дополнив его прогнозом на 2025 год.

Регулятор полагает, что введенные Западом экономические ограничения в отношении России сохранятся на прогнозном горизонте. С учетом этого инфляция (декабрь к декабрю предшествовавшего года) составит, по подсчетам ЦБ, 12-15% в 2022 году, 5-7% в 2023 году, а в 2024 и 2025 годах она может снизиться до 4%.

ВВП сохранит отрицательную динамику в 2022 и 2023 годах на уровне 4-6% и 1-4% соответственно. Банк России ожидает возобновления экономического роста в 2024 и 2025 годах (1,5-2,5%).

Ключевая ставка, полагают в Центробанке, будет последовательно снижаться — с 10,5-10,8% в 2022 году до 5-6% в 2025 году, сообщает "Интерфакс".

Ранее Росстат сообщал, что в июле 2022 года дефляция в России составила 0,39% после дефляции в 0,35% в июне. За январь-июль цены в стране выросли на 10,98%. Годовая инфляция в июле замедлилась до 15,10% с 15,90% на конец июня.

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