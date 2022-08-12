ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ пообещал инфляцию в 4% в 2024 году

13:27
  • пятница
  • 12 августа 2022

Регулятор исходит из сохранения санкций на прогнозном горизонте

Банк России в пятницу, 12 августа, опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, дополнив его прогнозом на 2025 год.
Решетников заявил о риске рецессии в мировой экономике

Регулятор полагает, что введенные Западом экономические ограничения в отношении России сохранятся на прогнозном горизонте. С учетом этого инфляция (декабрь к декабрю предшествовавшего года) составит, по подсчетам ЦБ, 12-15% в 2022 году, 5-7% в 2023 году, а в 2024 и 2025 годах она может снизиться до 4%.

ВВП сохранит отрицательную динамику в 2022 и 2023 годах на уровне 4-6% и 1-4% соответственно. Банк России ожидает возобновления экономического роста в 2024 и 2025 годах (1,5-2,5%).

Ключевая ставка, полагают в Центробанке, будет последовательно снижаться — с 10,5-10,8% в 2022 году до 5-6% в 2025 году, сообщает "Интерфакс".

Ранее Росстат сообщал, что в июле 2022 года дефляция в России составила 0,39% после дефляции в 0,35% в июне. За январь-июль цены в стране выросли на 10,98%. Годовая инфляция в июле замедлилась до 15,10% с 15,90% на конец июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Продавец и покупатель на овощном рынке
Продавец и покупатель на овощном рынке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.