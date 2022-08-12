Медведев обвинил Запад в попытке "устроить второй Чернобыль"

Зампред Совбеза напомнил, что в Европе тоже есть АЭС

Заместитель председателя Совета безопасности России Медведев обвинил власти Украины Запад в попытке "устроить второй Чернобыль" на Запорожской АЭС.

"Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся всё ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов <...> Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели. Что тут скажешь…", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза напомнил, что в ЕС есть атомные станции - и случайности "там тоже возможны".

5 августа украинские войска выпустили по территории Запорожской атомной электростанции 20 снарядов калибра 152 миллиметров. В результате обстрела возник пожар, была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Обстрел повторился в ночь на воскресенье, велся он из РСЗО "Ураган". Осколки упали в 400 метрах от действующего энергоблока.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить военные действия вокруг Запорожской АЭС и предложил установить периметр безопасности.

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