ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина получила плату за транзит российского газа

13:52
  • пятница
  • 12 августа 2022

Россия приступила к возобновлению транзита

Украинская сторона получила деньги за транзит нефти из России. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказали в "Транснефти".
Цены на нефть выросли после остановки Украиной транзита по "Дружбе"

По словам советника президента российской компании Игоря Демина, Украина подтвердила получение платежа, сообщает РИА Новости.

4 августа "Транснефть "остановила прокачку нефти из России по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию в связи с невозможностью из-за санкций провести транзитный платеж.

10 августа стало известно, что словацкий НПЗ Slovnaft и венгерская компания MOL оплатили Украине транзитные расходы. Как сообщил 12 августа советник президента "Транснефти" Игорь Демин, компания приступила к возобновлению прокачки нефти по южной ветке "Дружбы" в направлении Венгрии и Словакии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Газ
Газ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.