Украина получила плату за транзит российского газа

Россия приступила к возобновлению транзита

Украинская сторона получила деньги за транзит нефти из России. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказали в "Транснефти".

По словам советника президента российской компании Игоря Демина, Украина подтвердила получение платежа, сообщает РИА Новости.

4 августа "Транснефть "остановила прокачку нефти из России по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию в связи с невозможностью из-за санкций провести транзитный платеж.

10 августа стало известно, что словацкий НПЗ Slovnaft и венгерская компания MOL оплатили Украине транзитные расходы. Как сообщил 12 августа советник президента "Транснефти" Игорь Демин, компания приступила к возобновлению прокачки нефти по южной ветке "Дружбы" в направлении Венгрии и Словакии.

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