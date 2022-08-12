Житель Подмосковья погиб в ДТП в Дагестане

Машина с туристами упала с обрыва

Один человек погиб, двое госпитализированы в результате ДТП в Докузпаринском районе Дагестана. Об аварии сообщили в республиканском МВД.

"Накануне ночью, примерно в 22:00, на 16 километре автодороги "Усухчай – Куруш" 39-летний житель Московской области, управляя автомобилем LADA Largus, не справился с управлением", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Автомобиль съехал в обрыв высотой около 100 метров, а затем опрокинулся. Водитель скончался на месте происшествия. В больнице оказались пассажиры - 30-летняя жительница Волгограда и 31-летний житель Хабаровского края.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"