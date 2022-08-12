В парке "Патриот" проходят торжества в честь 110-летия ВВС

Программа в парке продолжится в субботу

Поздравления с профессиональным праздником сегодня принимают российские военные летчики. В этом году нашей боевой авиации исполняется ровно 110 лет.

Главные торжества в честь знаменательной даты проходят в подмосковном парке "Патриот". Грандиозное воздушное шоу подготовили асы авиационных групп ВКС. Они исполнили эффектные фигуры высшего пилотажа. Так, зрители увидели знаменитый колокол - это когда самолет буквально замирает в вертикальном положении и затем плавно спускается. Праздничная программа в парке "Патриот" продолжится в субботу, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"