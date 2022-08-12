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В парке "Патриот" проходят торжества в честь 110-летия ВВС

14:44
  • пятница
  • 12 августа 2022

Программа в парке продолжится в субботу

Поздравления с профессиональным праздником сегодня принимают российские военные летчики. В этом году нашей боевой авиации исполняется ровно 110 лет.

Главные торжества в честь знаменательной даты проходят в подмосковном парке "Патриот".  Грандиозное воздушное шоу подготовили асы авиационных групп ВКС. Они исполнили эффектные фигуры высшего пилотажа. Так, зрители увидели знаменитый колокол - это когда самолет буквально замирает в вертикальном положении и затем плавно спускается. Праздничная программа в парке "Патриот" продолжится в субботу, сообщает "ТВ Центр".

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