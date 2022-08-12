Комик Стив Мартин объявил о завершении карьеры

В 2014 году актер получил "Оскар" за выдающийся вклад в кино

Американский актер Стив Мартин заявил в разговоре с The Independent, что роль в сериале "Убийства в одном здании" станет для него последней.

"Когда сериал закончится, я не буду искать другие роли. Я не планирую искать другие фильмы и не хочу сниматься в камео", - сказал комик.

Премьера "Убийства в одном здании" состоялась на платформе Hulu в августе 2021 года. Это криминальная комедия, получившая 17 номинаций на премию "Эмми"-2022. В сериале, помимо Мартина, задействованы также Селена Гомес и Мартин Шорт.

Стиву Мартину 76 лет. Он известен в том числе по таким картинам, как "Отпетые мошенники", "Розовая пантера" и "Самолетом, поездом, машиной". В 2014 году актер получил "Оскар" за выдающийся вклад в кино.

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