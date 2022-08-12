ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Комик Стив Мартин объявил о завершении карьеры

13:51
  • пятница
  • 12 августа 2022

В 2014 году актер получил "Оскар" за выдающийся вклад в кино

Американский актер Стив Мартин заявил в разговоре с The Independent, что роль в сериале "Убийства в одном здании" станет для него последней.

Джим Керри назвал условие возвращения в кино
Брэд Питт передумал завершать карьеру

"Когда сериал закончится, я не буду искать другие роли. Я не планирую искать другие фильмы и не хочу сниматься в камео", - сказал комик.

Премьера "Убийства в одном здании" состоялась на платформе Hulu в августе 2021 года. Это криминальная комедия, получившая 17 номинаций на премию "Эмми"-2022. В сериале, помимо Мартина, задействованы также Селена Гомес и Мартин Шорт.

Стиву Мартину 76 лет. Он известен в том числе по таким картинам, как "Отпетые мошенники", "Розовая пантера" и "Самолетом, поездом, машиной". В 2014 году актер получил "Оскар" за выдающийся вклад в кино.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Стив Мартин
Стив Мартин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.