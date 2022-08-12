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Итальянцы опасаются, что Зеленский превратит украинский кризис в мировую войну

14:09
  • пятница
  • 12 августа 2022

Москва ни за что не уступит Крым

Желание президента Украины Владимира Зеленского отобрать у России Крым закончится тотальной мировой войной.
Зеленский заявил о "возвращении" Крыма после взрывов на аэродроме в Саки

Такое мнение выразил обозреватель Доменико Куирико в статье для итальянской газеты La Stampa. Украинский лидер подобными заявлениями может превратить локальный конфликт в мировой, так как президент России Владимир Путин не уступит Крым.

"Попытка вернуть Крым, маневр, который не может произойти без "зеленого света" со стороны американцев, означает, что преобладающей идеей станет борьба до победного конца, тотальная, без ограничения средств", - заявил Куирико (цитата по РИА Новости).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о "возвращении" Крыма после взрывов на аэродроме в Саки. Военный конфликт с Россией начался на полуострове, и там же должен завершиться, подчеркнул украинский лидер.

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