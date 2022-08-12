Итальянцы опасаются, что Зеленский превратит украинский кризис в мировую войну

Москва ни за что не уступит Крым

Желание президента Украины Владимира Зеленского отобрать у России Крым закончится тотальной мировой войной.

Такое мнение выразил обозреватель Доменико Куирико в статье для итальянской газеты La Stampa. Украинский лидер подобными заявлениями может превратить локальный конфликт в мировой, так как президент России Владимир Путин не уступит Крым.

"Попытка вернуть Крым, маневр, который не может произойти без "зеленого света" со стороны американцев, означает, что преобладающей идеей станет борьба до победного конца, тотальная, без ограничения средств", - заявил Куирико (цитата по РИА Новости).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о "возвращении" Крыма после взрывов на аэродроме в Саки. Военный конфликт с Россией начался на полуострове, и там же должен завершиться, подчеркнул украинский лидер.

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