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В ДНР спасли более 100 человек, заблокированных в шахте

13:57
  • пятница
  • 12 августа 2022

Пострадавших нет

Как сообщили в Министерстве угля ДНР, на поверхность подняты более 100 шахтеров, которые с утра были заблокированы на обесточенной шахте имени А. Ф. Засядько в Донецке.

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"В 8:32 в очередной раз была обесточена шахта имени Засядько. В этот момент под землей находились 109 горняков. В 13:00 всех шахтеров подняли на поверхность. Пострадавших нет", - сказано в сообщении в Telegram.

При обстреле шахты в Макеевке под Донецком со стороны ВСУ пострадали два человека, передает со ссылкой на министерство ТАСС.

"Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь, опасности для жизни нет", - добавили в ведомстве.

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