ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Строительство станции БКЛ "Марьина Роща" вышло на финишную прямую

13:49
  • пятница
  • 12 августа 2022

Станция станет частью крупного ТПУ

Строительство станции метро "Марьина Роща" Большой кольцевой линии практически завершено. Ход работ осмотрел в пятницу мэр Сергей Собянин.

Станция станет частью крупного транспортно-пересадочного узла, а общий пассажиропоток составит порядка 63 тысяч человек в сутки. С её открытием на 15 процентов уменьшится нагрузка на одноимённую станцию Люблинско-Дмитровской линии. Время поездки в соседние районы сократится на 10-15 минут. В настоящее время проводится финишная отделка и монтаж инженерного оборудования.

"Марьина Роща", пожалуй, самый сложный объект БКЛ: самое глубокое залегание и самый большой наклонный спуск. Сложные работы, которые велись без вскрытия, подземным способом, и, тем менее, станция будет готова одновременно со всеми другими", - заявил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Станция БКЛ "Марьина Роща"
Станция БКЛ "Марьина Роща"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.