Собянин: Строительство станции БКЛ "Марьина Роща" вышло на финишную прямую

Станция станет частью крупного ТПУ

Строительство станции метро "Марьина Роща" Большой кольцевой линии практически завершено. Ход работ осмотрел в пятницу мэр Сергей Собянин.

Станция станет частью крупного транспортно-пересадочного узла, а общий пассажиропоток составит порядка 63 тысяч человек в сутки. С её открытием на 15 процентов уменьшится нагрузка на одноимённую станцию Люблинско-Дмитровской линии. Время поездки в соседние районы сократится на 10-15 минут. В настоящее время проводится финишная отделка и монтаж инженерного оборудования.

"Марьина Роща", пожалуй, самый сложный объект БКЛ: самое глубокое залегание и самый большой наклонный спуск. Сложные работы, которые велись без вскрытия, подземным способом, и, тем менее, станция будет готова одновременно со всеми другими", - заявил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"