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Первое судно с украинским зерном прибыло в порт назначения

14:04
  • пятница
  • 12 августа 2022

15 миллионов тонн кукурузы доставили в Равенну

Первое судно с украинским зерном прибыло в пункт назначения. Сухогруз под мальтийским флагом вышел 5 августа из порта Черноморска, он останавливался в Стамбуле для проверки. В порт города Равенна на Адриатике доставлено 15 миллионов тонн кукурузы.

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Итальянские СМИ сообщают, что контролировать соблюдение правил и норм при разгрузке будут сотрудники таможни. Это первая коммерческая партия продукции, прибывшая с Украины после заключения зернового соглашения.

Пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрения на мировые рынки, был подписан 22 июля в Стамбуле. Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельскохозяйственной продукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов, передает ТАСС.

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