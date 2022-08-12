Литва присоединится к иску Украины против России в ЕСПЧ

Об этом рассказали в литовском министерстве юстиции

Литва намерена присоединиться к иску Министерства юстиции Украины против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в связи со специальной военной операцией. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказала министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска.

По словам чиновницы, Европейскому суду вручена просьба Литвы принять участие в деле в качестве третьей стороны.

Добровольска отметила, что Вильнюс готов поддерживать Киев в его юридических инициативах, а также заявила, что Литва должна и впредь демонстрировать лидерство в поддержке позиции Украины во всех международных судах, сообщает ТАСС.

В 2021 году Россия подала иск против Украины в ЕСПЧ. В документе отмечаются случаи похищения россиян, преследование инакомыслящих, дискриминация российских граждан и компаний, жестокие обстрелы мирных жителей Донбасса.

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