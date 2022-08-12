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Финляндия предупредила об угрозе единству Европы

14:37
  • пятница
  • 12 августа 2022

Опасность представляет энергетический кризис

Единство Европы может оказаться под угрозой из-за надвигающегося энергетического кризиса. Об этом рассказал президент Финляндии Саули Ниинистё.
В Брюсселе предупредили о риске раскола ЕС из-за Украины

Финский политик заявил в интервью Maaseudun Tulevaisuus, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине может привести к серьезным трудностям в энергетическом секторе как для Финляндии, так и для других государств ЕС.

Населению Европы придется привыкнуть к тому, что экономическая ситуация больше не будет улучшаться год за годом, отметил Ниинистё. По его словам, "такой поворотный момент, при котором как прежде уже не будет, а вызовы только растут, весьма сложен".

Одним из наиболее острых моментов стало обретение европейскими странами самодостаточности как в сфере безопасности, так и в области обеспечения продовольствием, заявил президент Финляндии.

Ранее уже отмечалось, что между западными союзниками Украины назревает раскол, поскольку США, Германия и Великобритания имеют разные взгляды на дальнейшее развитие событий на Украине.

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