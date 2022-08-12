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Историю Запорожья добавят в общий курс истории России

14:18
  • пятница
  • 12 августа 2022

Принято решение о создании отделения Российского исторического общества Запорожской области

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что регион с рабочим визитом посетил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
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"Обсудили вопрос формирования педагогического состава преподавателей истории, помощь ведущих российских вузов в повышении квалификации наших педагогов, внедрение истории Запорожского региона в общий курс истории России, участие наших специалистов в российских образовательных и грантовых проектах", - отметил Балицкий в Telegram.

По его словам, также принято решение о создании отделения Российского исторического общества Запорожской области на базе Мелитопольского госуниверситета им. Макаренко.

Ранее власти региона заявили, что с 1 сентября все школы, вузы, детские сады Запорожья будут работать по российским стандартам.

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