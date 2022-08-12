ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минфин предложил продлить программу семейной ипотеки

14:42
  • пятница
  • 12 августа 2022

Льготная ставка – 6%

Министерство финансов России предложило продлить программу семейной ипотеки. Льготный кредит под 6% смогут получить семьи, в которых ребенок родится до конца 2023 года.

Мишустин выделил более 45 миллиардов рублей на льготную ипотеку
Минцифры предложило снизить ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов

"Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, позволит семьям, имеющим детей, получить ипотечный жилищный кредит по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года (включительно)", - говорится в пояснительной записке на портале проектов нормативных правовых актов.

По состоянию на 1 августа более 372 тысяч российских семей взяли льготные кредиты на общую сумму 1,3 триллиона рублей. Если программу продлят, то в 2023 году будет выдано 166 тысяч кредитов на 1,16 триллиона рублей. Семьи получат возможность приобрести квартиру в новостройке, построить частный дом, приобрести земельный участок, либо рефинансировать имеющийся ипотечный кредит.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Семья в новой квартире
Семья в новой квартире
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.