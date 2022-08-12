Минфин предложил продлить программу семейной ипотеки

Льготная ставка – 6%

Министерство финансов России предложило продлить программу семейной ипотеки. Льготный кредит под 6% смогут получить семьи, в которых ребенок родится до конца 2023 года.

"Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, позволит семьям, имеющим детей, получить ипотечный жилищный кредит по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года (включительно)", - говорится в пояснительной записке на портале проектов нормативных правовых актов.

По состоянию на 1 августа более 372 тысяч российских семей взяли льготные кредиты на общую сумму 1,3 триллиона рублей. Если программу продлят, то в 2023 году будет выдано 166 тысяч кредитов на 1,16 триллиона рублей. Семьи получат возможность приобрести квартиру в новостройке, построить частный дом, приобрести земельный участок, либо рефинансировать имеющийся ипотечный кредит.

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