Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Омске (видео)

Идет разбор завалов

Пятиэтажный многоквартирный дом частично обрушился в Омске.

ЧП произошло по адресу: улица 20-го Партсъезда, 53. На место выехали спасатели, идет разбор завалов.

Информация о пострадавших уточняется, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Омской области. Начата проверка. Источник РИА Новости сообщает, что эвакуированы 40 человек, пострадавших нет.

"На место происшествия выехал прокурор Омской области Николай Студеникин в целях координации действий правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего. В настоящее время осуществляется разбор завалов, проводится спасательная операция", - сообщили в ведомстве.

Как отмечает Telegram-канал Mash Siberia, год назад по указанному адресу уже обвалился угол здания, и прокуратура выявила серьезные дефекты.

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