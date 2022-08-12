ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Омске (видео)

14:50
  • пятница
  • 12 августа 2022

Идет разбор завалов

Пятиэтажный многоквартирный дом частично обрушился в Омске.

ЧП произошло по адресу: улица 20-го Партсъезда, 53. На место выехали спасатели, идет разбор завалов.

Информация о пострадавших уточняется, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Омской области. Начата проверка. Источник РИА Новости сообщает, что эвакуированы 40 человек, пострадавших нет.

"На место происшествия выехал прокурор Омской области Николай Студеникин в целях координации действий правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего. В настоящее время осуществляется разбор завалов, проводится спасательная операция", - сообщили в ведомстве.

Как отмечает Telegram-канал Mash Siberia, год назад по указанному адресу уже обвалился угол здания, и прокуратура выявила серьезные дефекты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обрушение пятиэтажки в Омске
Обрушение пятиэтажки в Омске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.