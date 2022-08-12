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В Германии снизят температуру отопления до 19 градусов

14:42
  • пятница
  • 12 августа 2022

Здания, памятники и рекламные объекты не будут подсвечиваться в ночное время

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек сообщил в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что этой осенью и зимой в стране вступят в силу более строгие правила энергосбережения.
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"Мы издадим постановления по закону об энергетической безопасности. Общественные помещения, за исключением, конечно, больниц и социальных объектов, должны отапливаться только до 19 градусов", - заявил министр.

Он добавил, что в ночное время не будут подсвечиваться здания, памятники и рекламные объекты.

Ранее Хабек говорил, что введение эмбарго на поставки нефти из России может спровоцировать дефицит бензина в отдельных частях Германии. Речь идет о восточной Германии и Берлине - эти территории получают бензин с завода в Шведте, 54,17% которого принадлежит российской "Роснефти".

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