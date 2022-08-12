Швеция может начать производство оружия для Украины

Королевство направит в Британию до 120 инструкторов для обучения украинских военных

Министр обороны Швеции Петер Хультквист ожидает, что украинский кризис будет длительным.

"Поэтому считаем, что поставки, которые были осуществлены до сих пор, должны быть дополнены прямым производством вооружения. Этого я не исключаю, но пока слишком рано говорить", - цитирует министра канал SVT.

В четверг министры обороны 17 стран встретились в Копенгагене во время донорской конференции для Украины. Одной из стран-участниц стала Швеция.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Швеции направят в Британию до 120 инструкторов для обучения украинских военных. Прежде Швеция поставила Украине 10 тысяч противотанковых гранатометов AT4.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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