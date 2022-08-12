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Швеция может начать производство оружия для Украины

15:01
  • пятница
  • 12 августа 2022

Королевство направит в Британию до 120 инструкторов для обучения украинских военных

Министр обороны Швеции Петер Хультквист ожидает, что украинский кризис будет длительным. 

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"Поэтому считаем, что поставки, которые были осуществлены до сих пор, должны быть дополнены прямым производством вооружения. Этого я не исключаю, но пока слишком рано говорить", - цитирует министра канал SVT.

В четверг министры обороны 17 стран встретились в Копенгагене во время донорской конференции для Украины. Одной из стран-участниц стала Швеция.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Швеции направят в Британию до 120 инструкторов для обучения украинских военных. Прежде Швеция поставила Украине 10 тысяч противотанковых гранатометов AT4.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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