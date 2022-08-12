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Уровень доверия россиян Владимиру Путину превысил 81%

14:59
  • пятница
  • 12 августа 2022

Показатель вырос за неделю

На прямой вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 81,3% участников опроса ВЦИОМ, проведенного с 1 по 7 августа 2022 года. За неделю показатель увеличился на 0,5 п.п.
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Показатель одобрения деятельности главы государства россиянами с 1 по 7 августа составил 78,3% (+0,2 п.п. за неделю).

Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 52,2% (-0,6 п.п. за неделю) и 52,6% (-0,2 п.п. за неделю) соответственно, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее западные СМИ отметили, что "странная благосклонность к Путину и России" среди населения "особенно велика в немецкоговорящем пространстве" — среди населения Германии и Австрии высок уровень поддержки российского президента Владимира Путина и России.

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