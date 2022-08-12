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Синоптики предупредили о высоком риске лесных пожаров в столичном регионе

15:19
  • пятница
  • 12 августа 2022

Необходимо соблюдать меры осторожности при отдыхе в лесу

В столичном регионе ожидается жаркая погода, которая способствует увеличению риска возникновения лесных пожаров. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Романова.
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Эксперт отметила, что многие горожане планируют провести предстоящие дни на природе, в лесных массивах. Однако из-за высокого риска возгорания в лесах Подмосковья необходимо соблюдать особый противопожарный режим.

За нарушение правил пожарной безопасности нарушителям придется заплатить штраф до 50 тысяч рублей, цитирует эксперта портал "Метеоновости".

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве повысится в предстоящие выходные дни до 28-31 градуса, в начале следующей недели жара только усилится. Однако предстоящий жаркий период будет комфортнее предыдущего, поскольку ночи будут достаточно прохладные — ожидается 12-16 градусов тепла.

Уровень пожароопасности в Москве и Подмосковье повышен до 4-го класса, срок действия предупреждения — до 13:00 16 августа.

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