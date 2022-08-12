Стала известна цена российского электромобиля Evolute

Презентация запланирована на конец августа

Рекомендованная розничная цена российского легкового электромобиля Evolute составит менее 3 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе бренда.

"Это не учитывает субсидию по лизинговым и кредитным программам: 35%, но не более 925 тысяч рублей. Таким образом, планируемая цена с учетом программ субсидирования будет около 2 миллионов рублей", - уточнили в компании (цитата по РИА "Новости").

Ранее стало известно, что производство электромобилей Evolute на заводе "Моторинвест" в Липецке начнется в сентябре. В продажу они поступят в этом же месяце.

Презентация запланирована на конец августа.

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