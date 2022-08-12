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Украина решила повысить статус английского языка

15:14
  • пятница
  • 12 августа 2022

Киев чувствует себя оторванным от Европы

Минкультуры Украины займется разработкой законопроекта о статусе английского языка. Киев чувствует себя оторванным от Европы, изменить ситуацию должен английский как язык международного общения, сообщил замглавы ведомства Ростислав Карандеев.

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"Украина остается обособленной от ЕС и другого мира в значительной степени языковым барьером. Трансформация статуса английского языка в Украине является шагом, который должен решить эту проблему", — заявил Карандеев агентству УНН.

По данным замминистра, в Киеве создается межведомственная рабочая группа для изучения стандартов, которые предстоит внедрить в рамках законопроекта. Карандеев уточнил, что подготовку документа инициировал украинский премьер Денис Шмыгаль.

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