Украина решила повысить статус английского языка

Киев чувствует себя оторванным от Европы

Минкультуры Украины займется разработкой законопроекта о статусе английского языка. Киев чувствует себя оторванным от Европы, изменить ситуацию должен английский как язык международного общения, сообщил замглавы ведомства Ростислав Карандеев.

"Украина остается обособленной от ЕС и другого мира в значительной степени языковым барьером. Трансформация статуса английского языка в Украине является шагом, который должен решить эту проблему", — заявил Карандеев агентству УНН.

По данным замминистра, в Киеве создается межведомственная рабочая группа для изучения стандартов, которые предстоит внедрить в рамках законопроекта. Карандеев уточнил, что подготовку документа инициировал украинский премьер Денис Шмыгаль.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"