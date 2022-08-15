Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Тельцам сил хватит на сложные дела; Близнецам стоит соблюдать чувство меры

Овны

Луна и Юпитер в вашем знаке сегодня излучают оптимизм: их поддерживает Венера во Льве. В такой хорошей компании вам будет весело и легко делать любую работу.

Тельцы

Марс в вашем знаке получает поддержку высших планет – Плутона и Нептуна. А значит, вы сможете принимать взвешенные решения. Сил хватит на самые сложные дела.

Близнецы

Этот день может быть легким, беззаботным и приятным, если вы сами не создадите себе проблемы. Старайтесь соблюдать чувство меры во всем, тогда будет гармония.

Раки

У вас понемногу начнут налаживаться дела на работе, в бизнесе или учебе. С каждым днем опыт будет помогать делать правильные шаги. К концу месяца в жизни многое изменится.

Львы

Ваше Солнце по-прежнему под контролем Сатурна: нужно быть внимательнее, не расхолаживаться. Радости добавит Венера: у нее есть хорошие новости про учебу или поездки.

Девы

Прекрасный день, у которого так много приятных перспектив, что глаза разбегаются! Вам будет легко общаться, находить интересные занятия, классные вещи в магазинах.

Весы

Жаль, что сегодня не пятница: звезды щедро предлагают вам развлечения, интересные события в городе. Если есть возможность, сходите, развейтесь. Это поднимет настроение!

Скорпионы

Сегодня день путаницы, сложных решений, необдуманных поступков. Хорошенько подумайте перед тем, как что-то предпринять. Это касается и карьеры, и бизнеса, и отношений, которые очень для вас важны.

Стрельцы

День хороших новостей, легкости в пути, приятных знакомств, встреч с друзьями, удачных покупок. Пользуйтесь случаем, чтобы побаловать себя или порадовать близких.

Козероги

Вы великолепны, и сегодня это заметят многие! Не стесняйтесь быть в центре внимания, выставляйте в социальные сети фото и видео, смелее пишите тем, по кому скучаете.

Водолеи

Нужна большая мудрость: вам придется пройти между двух огней и постараться не обжечься. Если это уместно, используйте подарки и комплименты тем, кто их достоин.

Рыбы

Деньги где-то рядом: вам сегодня удастся подписать договор или получить ранее заработанную сумму. Обязательно купите что-то лично для себя – блокнот, наушники или сумку.

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