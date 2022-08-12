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Россиян на курортах Греции заменили прибалты

15:30
  • пятница
  • 12 августа 2022

Туризм в Греции смог вернуться к уровню 2019 года

Управляющий директор "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис сообщил, что туризм в Греции уже смог вернуться к уровню успешного 2019 года.

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"Можно сказать, что с самого начала лета в отелях и самолетах уже была нехватка мест - столько желающих отдохнуть здесь. Многие объекты размещения встали на стоп вплоть до конца сезона. Таким образом, на местном туризме отсутствие россиян практически не сказалось", - отметил он.

По словам Харитидиса, исключением можно назвать Западный Пелопоннес, а также премиум-курорты на Крите и Халкидиках, где доля российских туристов достигала 25% от общего числа.

"В случае с Tez Tour основное замещение туристов из России произошло гостями из Литвы, Латвии, Эстонии и Румынии", - объяснил управляющий директор компании.

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