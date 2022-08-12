Центробанк обозначил нижнюю точку спада ВВП

Регулятор дал прогноз на предстоящие несколько лет

Нижняя точка спада ВВП в российской экономике будет пройдена в первой половине 2023 года. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Как пояснил эксперт, в существенной мере это снижение связано с сокращением потенциального выпуска товаров и услуг. После этого экономика будет двигаться к новому долгосрочному равновесию.

При этом в целом по результатам 2022 года ожидается снижение ВВП из-за высокой базы сравнения первого полугодия, цитирует Заботкина РИА Новости.

Ранее ЦБ опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, дополнив его прогнозом на 2025 год. Ожидается, что инфляция составит 12-15% в 2022 году, 5-7% в 2023 году, а в 2024 и 2025 годах она может снизиться до 4%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"