"Оранжевый" уровень погодной опасности введен в Москве из-за жары

Температура превысит 30 градусов

Новая волна жары придет в столичный регион в субботу, 13 августа. В связи с этим в в Москве будет действовать предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

Как рассказали в Гидрометцентре России, в течение дня столбики термометров могут подниматься до 30-32 градусов выше нуля. Погода оценивается как потенциально опасная.

"Оранжевый" уровень погодной опасности будет действовать в Москве с 12:00 13 августа до 12:00 15 августа, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о высоком риске природных пожаров в столичном регионе из-за жаркой погоды. Москвичам, которые планируют провести выходные на природе, напомнили о необходимости соблюдать меры противопожарной безопасности.

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