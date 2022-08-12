ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Оранжевый" уровень погодной опасности введен в Москве из-за жары

15:59
  • пятница
  • 12 августа 2022

Температура превысит 30 градусов

Новая волна жары придет в столичный регион в субботу, 13 августа. В связи с этим в в Москве будет действовать предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

Москвичей предупредили о возвращении жары
Август в Москве может перевыполнить норму по жаре

Как рассказали в Гидрометцентре России, в течение дня столбики термометров могут подниматься до 30-32 градусов выше нуля. Погода оценивается как потенциально опасная.

"Оранжевый" уровень погодной опасности будет действовать в Москве с 12:00 13 августа до 12:00 15 августа, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о высоком риске природных пожаров в столичном регионе из-за жаркой погоды. Москвичам, которые планируют провести выходные на природе, напомнили о необходимости соблюдать меры противопожарной безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Жара в Москве
Жара в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.