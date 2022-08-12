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США перебросили в Европу элитную десантную дивизию

15:41
  • пятница
  • 12 августа 2022

Более 2 тысяч солдат будут "защищать восточный фланг НАТО"

Военнослужащие элитной 101-ой воздушно-десантной дивизии армии США отправлены в Европу. Около 2400 солдат разместятся в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, чтобы "защищать восточный фланг НАТО", сообщило представительство Соединенных Штатов в альянсе. Американская дивизия участвовала в боевых действиях на территории Европы в время Второй мировой войны.

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"Спустя 80 лет 101-ая воздушно-десантная дивизия, известная под названием "Кричащие орлы", возвращается в Европу", - приводит опубликованное в соцсетях сообщение РИА Новости.

Лидеры стран НАТО в конце июня согласовали план по наращиванию к 2023 году сил альянса на восточном направлении. Поводом послужил кризис на Украине. Альянс заявил о планах увеличить численность сил высокой готовности на восточном фланге до 300 тысяч, создать в регионе склады оружия, техники и боеприпасов.

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