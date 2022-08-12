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Путин учредил День российской анимации

15:55
  • пятница
  • 12 августа 2022

Он будет праздноваться в апреле

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня российской анимации.

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"Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю: установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля", - сказано в документе.

В 1912 году в этот день (по старому стилю - 26 марта) в России состоялась премьера кукольной картины Владислава Старевича "Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами". Это один из первых анимационных фильмов в истории страны.

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