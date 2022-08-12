Путин учредил День российской анимации

Он будет праздноваться в апреле

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня российской анимации.

"Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю: установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля", - сказано в документе.

В 1912 году в этот день (по старому стилю - 26 марта) в России состоялась премьера кукольной картины Владислава Старевича "Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами". Это один из первых анимационных фильмов в истории страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"