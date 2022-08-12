В Госдуме допустили разблокировку Instagram

Но при двух условиях

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что соцсеть Instagram может быть разблокирована в России при выполнении двух условий.

"Во-первых, компания Meta* должна перестать заниматься экстремистской деятельностью и дискриминацией. Во-вторых, мы ждем от ее руководства извинений перед нашей страной за легализацию призывов убивать российских граждан", - сказал парламентарий (цитата по РИА "Новости").

В свете событий на Украине Meta* временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. По иску Генпрокуратуры России Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram и Facebook.

*Meta (владеет Facebook и Instagram) признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена

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