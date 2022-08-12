Власти Запорожской области отвергли идею демилитаризации зоны вокруг АЭС

Предложение расценили как провокацию

Из Херсонской области приходят сообщения о новом обстреле Каховской гидроэлектростанции с позиций украинских силовиков. Российские системы противовоздушной обороны перехватили выпущенные снаряды. Это были ракеты американских HIMARS. Обломки этих же боеприпасов специалисты обнаружили при ликвидации последствий очередного удара националистов по инфраструктуре АЭС в Энергодаре.

Отсюда до реакторов атомной электростанции - менее полутора километров. Накануне здесь плотно ложились снаряды. Несколько - на территории ЗАЭС, несколько - на пустыре, где загорелась трава, еще несколько - на территории пожарной части, где взрывной волной и осколками выбило практически все окна.

Пожарные бригады до ночи тушили тлеющее поле. На АЭС снаряды упали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов. Катастрофических последствий на этот раз удалось избежать, но на освобожденных территориях Запорожской области уже не исключают консервацию станции. Сейчас она работает в штатном режиме. Курсируют автобусы – забирают работников со смены.

Сами по себе обстрелы не несут угрозы реакторам. Стены из стали и бетона выдержат, даже если на них упадёт самолёт. Поэтому ВСУ бьют по линиям электропередачи, в случае отключения которых произойдет аварийная остановка станции. Но чтобы полностью остудить реактор, потребуется еще два-три года. Для этого нужна вода, а без энергии ее подача прекратится. То, что делает Киев, похоже на выстрел себе в ногу. И речь не только про возможность ядерной катастрофы. При аварии на АЭС возникнут перегрузки во всей украинской энергосистеме.

Но Киев, кажется, последствия уже не интересуют. Раскуроченная проходная, битое стекло, воронки от крупнокалиберных снарядов – эксперты по баллистике легко определят, откуда шел обстрел. Жители Энергодара и соседних населенных пунктов тоже уверенно указывают направление.

"Вышла я по коридорчику, поворачиваюсь прямо к кухне, смотрю в окошко, прямо, думаю, откуда же они бомбят. С Никополя, с моря, летела вот такая балда горящая, и потом через какое-то время слышу "уух" в районе первой школы", – говорит женщина.

Из разговора с другим местным жителем:

- Можете предположить, откуда велся обстрел? - Да, конечно, с того берега с Никополя. Именно с Никополя. - А как вы относитесь к тому, что Украина стреляет по тем, кого считает своими гражданами? - Конечно, неправильно. Они ж кричат – освободители. Как они освобождают, что они людей убивают своих же. Стреляют по атомной станции, стреляют по селам, убивают людей.

Киев долго сопротивлялся, но под напором международной общественности все-таки снисходительно разрешил миссии МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС. Правда, неожиданно возникли странные и очень обтекаемые условия. Визит должен пройти в строгом соответствии с законодательством Украины. Что это означает, никто пока так и не понял. Но в Энергодаре готовы обеспечить все условия для работы миссии. Главное, чтобы за Днепром вновь не передумали, ведь музыку там заказывают западные кураторы, которые требуют создать вокруг атомной станции демилитаризованную зону и даже ввести натовских миротворцев.

"Это неприемлемая идея. Мы расцениваем ее как провокацию. Какая может быть демилитаризованная зона, если по тебе все равно постоянно стреляют? Как только мы выведем оттуда войска, туда обязательно зайдут украинские боевики, вывесят свой флаг и продолжат заниматься обстрелами. Об этом не скрывая говорят представители украинской власти, называя подобные действия "тактикой вытеснения", - заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

А вместе с вытеснением Киев и западные страны наверняка захотят стереть и следы своих преступлений. Например, использование американских высокоточных ракет, запущенных в сторону АЭС. Но все уже зафиксировано – вот обломки этих ракет. Большинство из них сбивают российские ПВО. Есть и видео последствий обстрелов станции из реактивных систем и артиллерии – снаряды падали в опасной близости от хранилищ изотопов и ядерных отходов, а также самих реакторов. Целью ВСУ была и гражданская инфраструктура – электроподстанции и ТЭЦ. А еще Украина не перестает терроризировать мирных жителей Энергодара и соседних населенных пунктов – чего только стоят запрещенные международными конвенциями мины – "Лепестки" - в Днепровке. Все это ответ мирному населению, которое больше не хочет жить в нацистской Украине.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр", Энергодар, Запорожская область.

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